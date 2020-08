Teststellen sind Termine für Lehrer-Testungen ausgegangen

Die fünf benannten Teststellen haben kaum Termine frei. Die Zahl der Coronafälle an den Schulen steigt. Ein großes Problem.

Der mit Spannung erwartete Hygienebeirat, zu dem die Senatsverwaltung für Bildung eingeladen hatte, ging am Montag nach mehr als zwei Stunden zu Ende – und einige Probleme wurden konkret angesprochen. So ging es um die versprochene zeitnahe Testung von Lehr- und Kitakräften an fünf verschiedenen Teststellen der Stadt. Dort sollen sich Schulpersonal und Kitaerzieher auch ohne Symptome testen lassen dürfen, damit die pädagogischen Mitarbeiter mehr Sicherheit haben. Allerdings sind vor Mitte September keine Termine mehr verfügbar. „Die Wartezeiten sind im Moment zu lang“, bestätigte die Berliner GEW-Vorsitzende Doreen Siebernik. Und oft liegen die angebotenen Testzeiten während der Unterrichtszeit. Frank Mockenhaupt von der Charité, der die Berliner Teststrategie verantwortet, bestätigte die Engpässe. Das habe auch mit den Reiserückkehrern zu tun. Er hofft, dass die Situation sich bald entspanne.