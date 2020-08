Corona: Zahl der Wohngeldanträge steigt deutlich

Der Anstieg in Berlin beträgt 40 Prozent. Fast 22.500 Wohngeldanträge gab es allein in den ersten vier Krisenmonaten.

Berlin. In der Corona-Krise ist die Zahl der Wohngeldanträge in Berlin stark gestiegen. Während die Zahl in den ersten vier Pandemie-Monaten März bis Juni nach Angaben der Senatsverwaltung für Wohnen bei 22.430 lag, betrug sie in den vier Vorjahresmonaten nur 16.150. Das entspricht einer Steigerung von fast 40 Prozent. Am stärksten fiel der Anstieg im April aus. Hier registrierten die Behörden 50 Prozent mehr Anträge (6127) als im Vergleichsmonat des Vorjahres.