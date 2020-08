Müller-Nachfolgerin Franziska Giffey will mit Sicherheit punkten

Die eigentliche Frage beantwortete Franziska Giffey nicht an diesem Donnerstagmorgen in der Berliner Polizeiakademie. Ob sie denn nach dem für das Jahr 2021 angestrebten Wechsel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller in den Bundestag dessen Nachfolge als Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahlen übernehmen werde.