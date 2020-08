Mehrwertsteuer VBB will Steuersenkung im September an Fahrgäste weitergeben

Berlin. Der VBB will die von der Bundesregierung eingeführte Senkung der Mehrwertsteuer im September an die Kunden weitergeben. Es soll allerdings keine Rückerstattung von Geld geben, BVG-Nutzer erhalten stattdessen mehr Leistungen für das gleiche Geld, kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) am Donnerstag im Verkehrsausschuss an.

Derzeit werde mit dem Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) über das konkrete Angebot verhandelt, sagte Günther. Demnach wird es vor allem am geplanten autofreien Sonntag, dem 22. September ein erweitertes Angebot für BVG-Nutzer geben.

