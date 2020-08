Berlin: Diese Schulen melden erste Corona-Fälle

In Berlin hat der Unterricht für mehr als 300.000 Schüler wieder begonnen, mit Hygiene-Auflagen, um eine neue Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. So müssen alle Schüler auf den Gängen und Treppen einen Mundschutz tragen, die Klassenzimmer sollen regelmäßig gelüftet werden.

Schulstart in Berlin - mit Corona-Regeln

An mehreren Berliner Schulen gibt es bereits wenige Tage nach Start des neuen Unterrichtsjahres Infektionen.

Infektionen Schulen in mehreren Bezirken melden erste Corona-Fälle

Berlin. Kurz nach Beginn des neuen Unterrichtsjahres in Berlin gibt es bereits in mehreren Schulen erste Corona-Fälle. Darunter sind Einrichtungen in Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Treptow-Köpenick.