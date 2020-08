Händler der City West: "Am liebsten jeden Sonntag öffnen"

Am liebsten will das Europa-Center „jeden Sonntag öffnen dürfen“, sagt dessen Manager Uwe Timm. Gleicher Meinung ist KaDeWe-Manager Timo Weber.

Berlin. Geschäftsleute in der City West begrüßen den Vorschlag von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), zumindest einen Sonntag im Monat die Geschäfte Berlins zu öffnen. Kunden und Unternehmen könnten während der Corona-Krise von mehr Sonntagsöffnungen profitieren, so die Überzeugung von Händlern und Hoteliers. „Wir freuen uns über den Vorstoß. Am liebsten würden wir aber jeden Sonntag öffnen dürfen“, sagt Uwe Timm, Manager des Europa-Centers und Vorstandsmitglied des Händlerverbands AG City.