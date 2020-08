Die Versetzung zweier Staatsanwälte im Zusammenhang mit den mutmaßlich rechtsextremen Anschlägen in Neukölln sorgt für Unruhe.

Justiz Anschläge in Neukölln: Staatsanwälte kritisieren Versetzung

Berlin. Die Versetzungen zweier Staatsanwälte, die mit den Ermittlungen zur mutmaßlich rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie befasst waren, sorgen in der Staatsanwaltschaft für erhebliche Unruhe. Eine knappe Woche, nachdem Generalstaatsanwältin Margarete Koppers die Vorwürfe öffentlich gemacht hatte, hat die Interessensvertretung „Vereinigung Berliner Staatsanwälte“ Koppers’ Entscheidung am Montag per Pressemitteilung heftig kritisiert.