Die meisten Berliner Parlamentarier verdienen nichts dazu

Der Linken-Altstar Gregor Gysi ist mit 470.000 Euro Nebeneinkünften in Berlin der Krösus, weit dahinter folgen Meyer und Steffel

Berlin. Die meisten der 28 Berliner Bundestagsabgeordneten leben ausschließlich von ihren Diäten von 10.083 Euro monatlich. Nebeneinkünfte, wie sie einige Parlamentarier in erheblichem Umfang dem Bundestagspräsidenten melden, haben in dieser Legislaturperiode seit 2017 nur sechs Berliner Volksvertreter bezogen. Alle anderen führt die Zusammenstellung des Portals „Abgeordnetenwatch“ und des Magazins „Spiegel“ unter der 70-Prozent-Mehrheit der Politiker, die ihren Nebenverdienst mit Null angeben. Für die Recherche wurden die Angaben an den Bundestag zusammengefasst und auf den bisherigen Zeitraum der Legislatur hochgerechnet.