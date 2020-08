1973: Blick auf die erste fertig montierte Fluggastbrücke am damals neuen Flughafen Berlin-Tegel. Das Terminal-Gebäude wurde am 23. Oktober 1974 eingeweiht.

Danke, Tegel! Den Anfang machte in Tegel ein französisches Düsenflugzeug

Berlin. Am Anfang der Erfolgsgeschichte des Flughafens Berlin-Tegel steht die Entscheidung der Air France, auf der Linie Paris-Frankfurt-Berlin die „Caravelle“ einzusetzen, eines der ersten in Serie gefertigten, strahlgetriebenen Kurz- und Mittelstreckenverkehrsflugzeuge der Welt. Da aber für diesen Maschinentyp die Start- und Landebahnen am Flughafen Tempelhof nicht mehr ausreichen, entscheidet die französische Staatsgesellschaft, ihren Berlin-Verkehr nach Tegel zu verlegen.