Statt Stammbahn Aufbau der Wannseebahn gefordert

Foto: C. Schlippes / bm infografik

Berlin/Potsdam. Im Streit über den Wiederaufbau der alten Stammbahn oder der Wannseebahn haben jetzt die Befürworter der Wannseebahn ein Gutachten vorgelegt, das ihre Position stärkt. Die Studie, die vom Aktionsbündnis „Ressourcen nutzen, Natur schützen“ in Auftrag gegeben wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass ein Trassenneubau der Stammbahn zu „gravierende Biotopzerschneidungen“ führt. Diese seien so extrem, dass sie nicht an anderer Stelle ausgeglichen werden könnten. Aus diesem Grund fordert das Aktionsbündnis den Wiederinbetriebnahme der Wannseebahn.