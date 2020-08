Hornow in der Lausitz: Vom Lebensglück durch Schokolade

Hornow. Nein, der Zufall führt den Besucher nicht nach Hornow (Spree-Neiße). Dazu liegt der Ort zu abgelegen in den Tiefen der Lausitz, noch hinter Cottbus. Wer dennoch den Abzweig von der Bundesstraße 168 Richtung Spremberg nimmt, nach rechts Richtung Hornow abbiegt und an der Kirche vorbei zum Ortskern vordringt, macht dies vor allem aus einem Grund: Schokolade.

Hier in der Schokoladengasse 1 befindet sich die „Confiserie Felicitas“, wo feinste belgische Schokolade, Pralinen, kleine Schoko-Kunstwerke und Geschenkideen in Handarbeit hergestellt, verkauft und in alle Welt versandt werden. Goedele Matthyssen ist die Herrin der Schokowelt. Vor fast drei Jahrzehnten begann die Geschichte der Schokoladen-Manufaktur in der Lausitz. Heute überblickt die 52 Jahre alte Belgierin bei einem Rundgang über das Gelände nicht nur ihre Schokoladenproduktion, sondern auch einen Spielplatz, einen Streichelzoo, eine Show-Küche, einen Laden und ein Café. „Schokolade macht glücklich“, sagt Matthyssen, und weil Felicitas Glückseligkeit bedeutet, hat sie ihre Schokowelt zusammen mit ihrem Ehemann Peter Bienstmann so genannt.

In der Show-Küche dekoriert eine Familie gerade die selbstgemachte Schokolade, bevor sie in den Kühlraum kommt und später abgeholt werden kann. In der Zwischenzeit spielen die Kinder im Garten und füttern den Hirsch, den Stolz des Streichelzoos mit Rehen, Ziegen, Hasen und Meerschweinchen. Die Eltern oder Großeltern entspannen sich in der Zwischenzeit bei einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse. Nebenan brüllen die beiden Esel August und Felicitas, als Matthyssen mit dem Futtereimer vorbeikommt.

Weitere Artikel der Serie "Urlaub zu Hause" lesen Sie hier.

Eines der vier Fjordpferde, die hinter dem Wohnhaus weiden und zu den Hobbys von Goedele Matthyssen gehören.

Foto: Sergej Glanze

Dass die Belgierin aus Leuven in Flandern vor genau 29 Jahren hier in der Lausitz landete, war purer Zufall. Zuvor hatte sie zusammen mit ihrem Ehemann fünf Jahre als Entwicklungshelferin in Nigeria gearbeitet. Doch das Paar wollte zurück nach Europa. Da traf es sich, dass sie Anfang der 1990er-Jahre bei einem Botschaftsessen neben einem deutschen Diplomaten saßen – der aus der Lausitz stammte.

Wenn sie etwas Neues unternehmen wollten, dann biete sich Ost-Deutschland an, sagte der Diplomat, der selbst aus Forst in Brandenburg kam. Platz genug sei da. Also reiste Matthyssen in die Lausitz und startete ihr Abenteuer. Doch der Traum drohte früh zu platzen. Keine Bank wollte Geld für die kühne Idee geben, belgische Schokolade in der hintersten Lausitz herzustellen. Also half die Familie. Von da an ging es stetig bergauf mit Felicitas – fast jedenfalls. Denn 2012 wollten die beiden Belgier einen entscheidenden Schritt vorangehen und eines der Geschäfte auf dem BER übernehmen. Doch dafür hätten sie eine größere Produktionsstätte benötigt. Also wagten sie den Schritt zur Expansion – und standen kurz danach fast vor dem Aus, weil der Flughafen bekanntermaßen noch lange nicht öffnete.

„Dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht“, sagt Matthyssen, deren Energie unerschöpflich scheint. Aus der geplanten Schoko-Fabrik wurde das Kernstück des heutigen Schokolandes, das heute das Geschäft, die Show-Küche, das Café und einen Seminarraum enthält.

Im Streichelzoo gibt es nicht nur einen Hirsch, sondern auch Ziegen, Hasen und Meerschweinchen.

Foto: Sergej Glanze

Hier können Besucher (nach Voranmeldung) ihrer Fantasie bei der Herstellung eigener Schokolade freien Lauf lassen. Nebenan gibt es die fertigen Kreationen zu kaufen. Ein Stück Berliner (Schokoladen-)Mauer ist ebenso dabei, wie eine Spreewaldgurke aus weißer Schokolade mit Nougat gefüllt. Neben klassischen Sorten wie Vollmilch und Nuss, gibt es auch gewagtere Kombinationen wie Extrabitter-Chili, Ingwer oder Hanfsamen.

Rundherum entstanden nach und nach der Streichelzoo und der Spielplatz. Zuletzt kam eine Erlebnisscheune im alten Jungrindstall der ehemaligen LPG hinzu. Hier bietet Matthyssen Seminare zur gesunden Ernährung an. Der 500.000 Euro teure Umbau wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert und beherbergt eine Großküche und einen Veranstaltungsraum für 120 Personen. Bis zum Ausbruch der Krise fanden hier auch Schlemmerkonzerte mit regionalen Künstlern statt. Wann es damit wieder losgeht, ist noch offen.

„Vor Corona waren wir ausgebucht“, sagt Schokoladen-Fachfrau Matthyssen. So langsam läuft es wieder besser. Gerade backt eine Geburtstagsgesellschaft eine Gemüse-Dinkel-Pizza, bevor es mit einem Kremser auf Kutschfahrt geht. Gleich nebenan befindet sich das Heidedorf Bohsdorf, in dem der Schriftsteller Erwin Strittmatter seine Kindheits- und Jugendjahre verbrachte. Im Naturschutzgebiet Fasanerie Bohsdorf leben und wachsen seltene Tiere und Pflanzen. Etwas weiter weg befindet sich Bad Muskau mit seinem Schloss und Park, direkt an der polnischen Grenze.

„Gesunde Ernährung ist wichtig“, sagt Matthyssen, die selbst täglich mindestens zehn Pralinen aus der eigenen Herstellung isst. Bei den Seminaren, die für alle Altersklassen angeboten werden, geben Experten Tipps zur Ernährung, informieren über Vitamine und Wildkräuter, bevor gemeinsam gekocht wird. Mittlerweile kommen Reisebusse aus Leipzig, Dresden und auch Polen nach Hornow, um ihre Gäste für ein paar Stunden in der Schokoladenwelt abzusetzen. Vier bis sechs Busse waren es in Spitzenzeiten täglich – vor der Krise.

Neben der Schokoladenwelt in Hornow betreibt die Familie ein Geschäft in Potsdam und zwei Läden in Dresden. Was als Zwei-Personen-Unternehmung vor 29 Jahren begann, hat sich heute zu einem Unternehmen entwickelt, das 75 Menschen beschäftigt.

Und noch ist der Unternehmergeist von Goedele Matthyssen nicht gestillt. Es gibt Pläne für eine eigene Brasserie mit gehobener Mittagsküche. Der künftige Schwiegersohn ist Koch und möchte in das Familienunternehmen einsteigen. Die Tochter leitet bereits die beiden Dresdener Geschäfte und plant ihre Rückkehr nach Hornow. Auch der jüngste Sohn zeigt Interesse am Geschäft mit der Schokolade. Wenn es dann so weit ist, findet Goedele Matthyssen sicher auch mehr Zeit für ihre vier Fjordpferde, die hinter dem Wohnhaus der Familie weiden. Oder für Spaziergänge durch den nahen Wald mit dem Flat-Coated Retriever namens Schoko.

Aber soweit ist es noch nicht, noch sprüht die inzwischen mehrfach ausgezeichnete Unternehmerin vor Energie und Tatendrang, kümmert sich weiter unermüdlich um ihre Gäste: Gerade betritt ein Großvater mit seinem Enkel die Schokoladenwelt. „Wir wollen den Ottifanten abholen“, sagt er. Und wenig später verlässt der Junge mit seinem kleinen selbstgefertigten Schoko-Kunstwerk stolz das Geschäft.

Grafik vergrößern

Unterwegs in der Niederlausitz: Ausflugsziele, Gastronomie und Sehenswürdigkeiten

Anfahrt

Mit dem Auto Die Stadtautobahn Richtung Süden nehmen, dann weiter auf der A13, ab Cottbus A15. An der Ausfahrt 6 (Roggosen) abfahren. Ab da ist der Weg zum Schokoland über die Bundesstraße 168 bis Hornow bereits ausgeschildert. In Hornow dem Muckrower Weg bis zur Schokoladengasse 1 folgen.

Mit dem Rad Mehrere Radwege führen bis Hornow, die Strecken sind in der Regel gut ausgeschildert. Entfernung zu den nächsten Bahnhöfen: Spremberg 15 Kilometer, Forst, Bad Muskau und Cottbus etwa 20 Kilometer.

Essen und Trinken

Café in der „Confiserie Felicitas“ Schokoladengasse 1, 03130 Hornow-Wadelsdorf. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Sonnabend, 8 bis 18 Uhr, Sonntag, 14 bis 18 Uhr (confiserie-felicitas.de).

Kramlädchen und Hofschänke Dorfstraße 28, 03130 Felixsee. Snacks und Hausmannskost. Wechselnde Öffnungszeiten.

„Schwella Margit Gasthof Zur Linde“ Muskauer Straße 1, 03130 Felixsee, Hausmannskost. Täglich 11 bis 20 Uhr, montags Ruhetag.

Sehenswert

Bohsdorf Das Heidedorf Bohsdorf wurde weit über seine Grenzen hinaus durch Erwin Strittmatters Roman „Der Laden“ bekannt. In seinem Roman nennt der Schriftsteller den Ort „Bossdom“. Hier verbrachte er seine Kindheits- und Jugendjahre. Das Elternhaus dient heute als Museum. Direkt daneben befindet sich die Fasanerie Bohsdorf, ein 21 Hektar großes Naturschutzgebiet, das Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen bietet.

Felixsee Der Felixsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Nähe von Hornow. Er verfügt über einen Sandstrand und Beachvolleyballfelder. Vom 36,5 Meter hohen Aussichtsturm hat man einen sehr schönen Blick über den See. Ein Radweg führt rund um das Gewässer.

Kristallwelt „Cristalica“ In einer gläsernen Pyramide, die der Grabstätte des Fürsten Pückler nachempfunden ist, gibt es alles rund um das Thema Glas zu bewundern und zu kaufen – vom einfachen Schnapsglas bis zum hochwertigen Festtagsgeschirr. Forster Straße 36, 03159 Döbern. Öffnungszeiten täglich von 10 bis 18 Uhr.

In der Umgebung

Schloss und Park Bad Muskau Der ebenso schillernde wie eigenwillige Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785–1871) hat sich mit Schloss und Park Muskau ein Denkmal gesetzt. Der Park ist seit 2004 Unesco-Weltkulturerbe. Pückler gilt als einer der Begründer der klassischen Landschaftsgärtnerei. Das Gelände wurde in den vergangenen Jahren aufwendig restauriert. Es liegt sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite. Im Schloss befindet sich eine Dauerausstellung über Fürst Pückler und weitere wechselnde Ausstellungen.

Lausitzer Seenlandschaft Im Süden Brandenburgs ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine bemerkenswerte Seenlandschaft entstanden. Die stillgelegten Kohletagebaue wurden mit Wasser aus der Spree geflutet und stellen heute eine zusammenhängende Seenlandschaft dar, die größer als die Müritzer Seenkette ist. Ein Abstecher lohnt sich in jedem Fall, mit dem Auto, dem Rad oder zu Fuß gibt es viel zu entdecken.

Übernachten

Ferienwohnungen Koalick Wadelsdorfer Dorfstraße 11, 03130 Wadelsdorf (ferienhof-koalick.de)

Waldhotel Roggosen Roggosener Hauptstraße 1, 03058 Neuhausen/Spree, OT Roggosen (waldhotel-roggosen.de)

Hotel Stadt Spremberg Am Markt 5, 03130 Spremberg (hotel-stadt-spremberg.de)

Pension am Wald Wiesengrund 103058 Neuhausen/Spree OT Bagenz