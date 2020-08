Katrin Lompscher - Vorermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Berlin. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft hat Vorermittlungen gegen die zurückgetretene Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher (Linke), eingeleitet. Das meldet der RBB unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft.

Im Raum stehe der Vorwurf der Steuerhinterziehung, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Derzeit werde geprüft, ob Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen, welche die Aufnahme von Ermittlungen rechtfertigen würden, hieß es weiter. Alternativ käme auch eine straflose Selbstanzeige in Betracht.

Katrin Lompscher hatte ihren Rücktritt am Sonntagabend in einer Mitteilung mit Fehlern bei der Abrechnung ihrer Bezüge aus Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit begründet. Sie habe es über Jahre versäumt, Vergütungen für Aufsichtsratsposten in landeseigenen Unternehmen wie vorgeschrieben an die Landeskasse zurückzuzahlen. „Für die Versäumnisse trage ich persönlich die Verantwortung und entschuldige mich dafür“, schrieb die 58-Jährige. „Ich versichere, dass ich nicht mit Vorsatz gehandelt habe.“

Das Amt als Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen hatte Lompscher seit 2016 inne. In dieser Zeit sorgte sie vor allem mit der Einführung des sogenannten Mietendeckels bundesweit für Schlagzeilen. Mit dem im Februar dieses Jahres in Kraft getretenen Gesetz sollen die Mieten für fünf Jahre eingefroren werden. Das Gesetz ist jedoch rechtlich umstritten und wird vom Bundesverfassungsgericht überprüft.

