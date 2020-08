Katrin Lompscher, die Nicht-Bausenatorin

In ihrer Funktion als Bausenatorin sorgte Lompscher von Beginn an für Kontroversen. Der Mietendeckel wurde ihr umstrittenstes Vorhaben.

Berlin. In der Wohnungswirtschaft kam am späten Sonntagabend kurz Feierlaune auf. „Lasst Ihr schon die Champagnerkorken knallen?“, ging per SMS die Frage bei einem führenden Mitglied einer der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ein. Doch schnell machte sich Ernüchterung breit. „Warten wir mal ab, ob es besser wird. Da geht ja eine Person und keine Ideologie“, schrieb dieser zurück. Denn dass sich mit dem Rücktritt von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) nun auch die von ihr vertretene Wohnungspolitik ändert, das gilt sowohl bei ihren Kritikern als auch bei ihren Anhängern als wenig wahrscheinlich.