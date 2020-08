Diese drei Berliner Karstadt-Häuser sollen erhalten bleiben

Berlin. In Berlin sollen nun doch drei weitere Karstadt-Warenhäuser erhalten bleiben. Der insolvente Einzelhandels-Konzern sieht davon ab, im Zuge seiner Sanierungsstrategie auch seine Filialen an der Müllerstraße in Wedding, an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg sowie am Tempelhofer Damm in Tempelhof zu schließen. Das wollen der Regierende Bürgermeister Michael Müller, Konzernvertreter und weitere Senatsmitglieder am Mittag in einer Pressekonferenz im Roten Rathaus bekannt geben. Es sei ein entsprechender Letter of Intent (Absichtserklärung) unterschrieben worden.

Mit dem Karstadt-Eigner Signa hatte es zuletzt Verhandlungen über eine Berliner Sonderlösung gegeben. Dazu gehört auch, dass Berlin Signa bei seinen geplanten Bauvorhaben an den Karstadt-Kaufhof-Standorten am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm und am Herrmannplatz entgegenkommt, wie es aus Senatskreisen hieß.

Karstadt in Berlin - mehr zum Thema: