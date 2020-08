Berlin Mitte: Eine Insel namens Moabit

Das Pracht-Ufer der Insel ist das Bundesratsufer an der Spree. Hier legen die Ausflugsschiffe an, ein Uferweg lädt zum Spaziergang ein.

Selbst der deutsche Kaiser trägt Maske. An den Corona-Vorschriften kommt selbst Wilhelm II. nicht vorbei. 1914 widmete man ihm im Hof eines zukunftsweisenden Neubaus in Moabit eine Gedenktafel – das Wohnheim an der Waldenserstraße 13 bot jungen Männern Unterkunft, die im wachsenden Berlin immer zahlreicher Arbeit und Zukunft suchten. Außen bekam das Gebäude eine bunt bemalte Fassade, im Stil der bayrischen Lüftlmalerei sind Berufe der Neuberliner dargestellt. Unterm Dach gab es Duschen und Bäder – und oben drauf einen Pool mit Dachterrasse.