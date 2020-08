In fast allen Branchen können Jugendliche in den Ferien arbeiten. Und das taten einst im Sommer auch die Bezirksbürgermeister.

Zeitungen austragen, Grünpflanzen gießen, Regale im Supermarkt auffüllen oder als Erntehelfer auf dem Feld ackern: Geld verdienen, wenn anderen Urlaub machen ist kein Zuckerschlecken. Aber was tut man nicht alles, um am Ende der Sommerferien Geld für ein paar Extrawünsche zu haben? In fast allen Branchen können Jugendliche in den Ferien arbeiten. Und das taten einst im Sommer auch die Chefs der Berliner Bezirksämter.