Corona-Krise 140 Millionen Euro für Berliner Start-ups in Not

Berlin. Noch im März zeichnete die Berliner Start-up-Szene ein düsteres Bild von ihrer Lage: In einer Umfrage des Bundesverbands deutsche Start-ups erklärten neun von zehn Jung-Unternehmen, die Corona-Krise habe sie negativ getroffen. 70 Prozent der Firmen sahen sich durch die Auswirkungen der Pandemie sogar in ihrer Existenz bedroht. Schon Anfang April kündigten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) deswegen milliardenschwere Hilfen für deutsche Start-ups an. Für viele kleine Firmen steht die Hilfe erst jetzt bereit, was auch an langwierigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern über die Ausgestaltung der einzelnen Hilfen gelegen haben soll.