Kundgebungen Demonstration der Corona-Leugner in Berlin: Zug der Empörten

Berlin. Trotz steigender Infektionszahlen haben am Sonnabend Tausende Menschen mit einem Demonstrationszug durch Mitte gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Polizei, die mit 1100 Beamten im Einsatz war, ging von bis zu 17.000 Teilnehmern bei der Demo und 20.000 bei der anschließenden Kundgebung aus. Die Veranstalter sprach gar von zwischenzeitlich 800.000 Teilnehmern. Die Demonstranten forderten ein Ende aller Auflagen.

Strafanzeige gegen Leiter der Veranstaltung

Die anschließende Kundgebung beendete die Polizei dann wegen zu wenig Abstands und fehlender Masken. Die Veranstalter seien nicht in der Lage, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Auflösung der Kundgebung besetzte die Polizei die Veranstaltungsbühne. Mehrere Vertreter der Veranstalter wurden unter Protestrufen von Kundgebungsteilnehmern von der Bühne geholt. Als sich eine Person dagegen wehrte, gingen die Beamten mit Körpereinsatz vor.

„Bitte gehen Sie nach Hause“, forderte ein Polizeisprecher, der mehrfach von lautem Buh-Geschrei unterbrochen wurde. Während der mehrstündigen Demo waren die Einsatzkräfte zunächst mit Lautsprecherdurchsagen oder Einzelansprachen vorgegangen. „Darüber hinaus werden Verstöße dokumentiert, sodass auch im Nachgang die Ahndung von Verstößen möglich ist“, so die Polizei. „Aufgrund der Nichteinhaltung der Hygieneregeln wurde eine Strafanzeige gegen den Leiter der Versammlung gefertigt“, twitterte die Polizei. Die Veranstalter erklärten die Demo dann für beendet.

Zum Beginn der Demonstration um 10 Uhr vor dem Brandenburger Tor hatten sich nach ersten Angaben rund 7000 Menschen eingefunden. Die Veranstaltung war zuerst nur für 1000 Teilnehmer angemeldet. Sie zogen über die Friedrichstraße in Richtung Torstraße über die Leipziger Straße zur Straße des 17. Juni. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“. Deren Gründer Michael Ballweg sagte zum Auftakt der später abgebrochenen Kundgebung unter dem Jubel der Teilnehmer: „Das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht.“

Auf der Straße Unter den Linden stand ein Mann um die 50 aus Nordbayern ohne Mund- und Nasenschutz. „Wissen Sie, dass das Coronavirus aus dem Labor stammt“, sagte er. Es sei aber gar nicht so gefährlich, wie die Politiker vorgeben, so der Demonstrant. Es gehe eher darum, die Menschen „gefügig“ zu machen. Seit März fühle er sich in seinen Grundrechten eingeschränkt und wolle dagegen eintreten.

Die Demonstranten hatten sich derweil in Stimmung gebracht. Vor dem ZDF-Hauptstadtbüro schrien sie „Lügenpresse, Lügenpresse“. An der Ecke Friedrichstraße riefen sie: „Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Freiheit klaut.“ Auf Schildern war zu lesen „Weg mit Merkel“ und „Mut zur Wahrheit“. Auf T-Shirts stand der Spruch „Gib Gates keine Chance“. Manche Teilnehmer schwenkten auch die verbotene Reichsflagge. Kommentieren wollte das keiner, weder der Fahnenschwenker, noch andere Teilnehmer.

Das alles will die 72-jährige Karin nicht verstehen. „Ihr marschiert mit Nazis und Faschisten“, rief sie den Demonstranten entgegen. Die entgegneten prompt „Nazis raus.“ Die Seniorin wartete an der Leipziger Straße auf den Demonstrationszug. Sie engagiert sich bei den „Omas gegen Rechts" , die zu einer Gegendemonstration aufgerufen hatten. Im Vergleich zu den 17.000 Marschierenden sind sie nur wenige hundert. „Sie gefährden nicht nur sich selbst, sondern alle“, sagte sie. Auch sie störe sich an der Maskenpflicht, da ihre Brille immer beschlage. Aber es gehe schließlich um die ihre Sicherheit und die ihrer Mitmenschen. Daher sei es ihr auch wichtig, der Menschenmenge gegenüber zu stehen.

Gegen 15.30 Uhr startete dann die Kundgebung am Großen Stern. Hier fanden sich nach Angaben der Polizei mehrere tausend Menschen zusammen. Auch hier achteten die Teilnehmer nicht auf Abstände. Wer Mundschutz trug, wurde von Demonstranten aufgefordert, den „Lappen vom Maul“ zu nehmen. Bis die Kundgebung von der Polizei beendet wurde. Deren Bilanz lag bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht vor. Nach Auflösung der Veranstaltung zogen etwa 3000 Personen vor den Reichstag.

Altmaier plädiert für härtere Strafen bei Verstößen

Unverständnis für die Demo gab es von politischer Seite. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das Demonstrationsrecht unterstrichen, zugleich aber harsche Kritik am Berliner Protestzug gegen staatliche Corona-Beschränkungen geäußert. „Ja, Demonstrationen müssen auch in Corona-Zeiten möglich sein. Aber nicht so“, schrieb der CDU-Politiker am späten Sonnabendnachmittag auf Twitter. Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmasken dienten dem Schutz aller. Die Pandemie sei nur „mit Vernunft, Ausdauer und Teamgeist“ zu meistern. „Je verantwortlicher wir alle im Alltag miteinander umgehen, desto mehr Normalität ist trotz Corona möglich“, betonte Spahn.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plädiert für härtere Strafen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln. „Wer andere absichtlich gefährdet, muss damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat“, sagte der CDU-Politiker. „Wir dürfen den gerade beginnenden Aufschwung nicht dadurch gefährden, dass wir einen erneuten Anstieg der Infektionen hinnehmen.“ Jan Redmann, CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtagsfraktion, twitterte: „Wieder 1000 Neuinfektionen/Tag und in Berlin wird gegen Coronaauflagen demonstriert? Diesen gefährlichen Blödsinn können wir uns nicht mehr leisten.“

