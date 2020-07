Verkehrsbehinderungen: Lkw-Korso fährt zum Brandenburger Tor

Berlin. Verkehrsteilnehmer müssen an diesem Freitag in Berlin wegen zweier Demonstrationen mit massiven Behinderungen rechnen. Hunderte Lkw-Fahrer wollen am Morgen zum Brandenburger Tor in Mitte fahren. Mit der Aktion will die Logistikbranche gegen Sozialdumping im Transportwesen protestieren.

‼️ Heute, 08:00-16:00 Uhr, kommt es aufgrund zweier #Fahrzeugkorsos (ca. 500 LKW) zu erheblichen #Verkehrseinschränkungen im westlichen und südlichen Stadtgebiet. Die Straße des 17. Juni in #Tiergarten ist ab ca. 11:00 Uhr #gesperrt. ‼️ ➡️https://t.co/srDnOa5IJq — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) July 24, 2020

Die Lkw-Fahrer treffen sich an der Avus Rastanlage, am Olympischen Platz und an der Autobahnraststätte Michendorf Süd und fahren dann auf zwei in Richtung Innenstadt.

Die westliche Strecke führt über Halenseestraße, A100, Kürfürstendamm, Rathenauplatz, Messedamm, Kaiserdamm, Großer Stern und Straße des 17. Juni. Diese ist ab 11 Uhr gesperrt. Die südliche Route führt von der Raststätte Michendorf über A10, B101, Friedenstraße, Tempelhofer Damm, Wilhelmstraße, Stresemannstraße, Ebertstraße und ebnefalls zur Straße des 17. Juni.

Am Nachmittag wollen Mitarbeiter der Veranstaltungsbranche gegen die aufgrund der Corona-Krise desolate Lage demonstrieren. Der Zug führt von der Alexanderstraße über die Torstraße zum Bebelplatz in Mitte. Dort soll eine Kundgebung stattfinden.