Volksinitiative für Klima-Bürgerrat in Berlin gestartet

Nach französischem Vorbild sollen Klima-Bürgerräte auch in Berlin Handlungsempfehlungen an den Senat erarbeiten.

Berlin. Die Initiative „Klimaneustart Berlin“ hat damit begonnen, Unterschriften für einen sogenannten Klima-Bürgerrat in der Hauptstadt zu sammeln. Mit ihrer Volksinitiative will das Klimaschutz-Bündnis erreichen, dass Berlin im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel von Paris klimaneutral werden kann. Dazu soll soll in einem ersten Schritt ein Bürgerrat eingesetzt werden, in dem Menschen „aus allen Bevölkerungsschichten Berlins (...) zusammenkommen, fundiert informiert werden und zu konkreten Maßnahmen beraten, um dann Empfehlungen an die Politik auszusprechen“.