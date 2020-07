CSD-Parade zwar nur digital, aber weiterhin bunt

Zehn Stunden Programm sollen am kommenden Sonnabend in Berlin stattfinden.

„Der Hauptunterschied zum Christopher Street Day ohne Corona“, sagt Julian Kamphausen vom Organisationsteam des Berliner CSD, „ist, dass wir eben nicht 1,2 Millionen Menschen in Berlin auf der Straße haben werden, die für die Rechte von Schwulen, Lesben und Transpersonen demonstrieren.“ Kein Club, keine Party. Er sagt das, nachdem er ein im Grunde beeindruckendes Programm vorgestellt hat, das am Montag im Hotel Park Inn präsentiert wurde – selbstverständlich im Beisein eines als Königin verkleideten Mannes, der die Pressekonferenz offiziell beendete, in dem er das Motto des CSD ausrief: „Don’t hide your pride!“