Wolfgang Scholz kümmert sich seit 37 Jahren um seinen Kleingarten in der Kolonie Plötzensee in Wedding.

Kleingärtner in den Kolonien Plötzensee und Roßtrappe erzählen, was sie von dem geplanten Gesetzesentwurf halten

Berlin. Wolfgang Scholz mag es ordentlich. Er hackt mit der kleinen Gartenkralle in den aufgewühlten, erdigen Boden. Auch das letzte Unkraut hat vor der Gartentür zu seinem grünen Reich keine Chance. Es muss raus. Was würden sich die vielen Fußgänger und Radfahrer, die hier auf dem Abschnitt des Radwegs Berlin-Kopenhagen vorbeikommen, sonst denken? Nicht von ungefähr gilt die Kleingartenkolonie Plötzensee in Wedding als eine der schönsten in Berlin.