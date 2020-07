Das „Prenzlauer Berg“ der Uckermark

Große Landschaft, wenige Menschen: Der Weg nach Gerswalde in der Uckermark führt vorbei an Feldern, Weiden und durch viel Wald.

Das wohl Schwierigste an einem Wochenendausflug – neben der Auswahl des Ziels – ist ja immer das Losfahren. Kompliziert. In meiner Kindheit wurden viele Fahrten in das gebirgige Umland meiner Heimatstadt Dresden mit dem Satz „Wir haben die Landkarte/den Fotoapparat/das Lieblingsplüschtier vergessen“ zumindest noch einmal um eine Stunde nach hinten verschoben. Ich hatte mich für Sonntag mit einem alten Freund verabredet. Und weil wir beide schon lange in Berlin leben, wussten wir, dass sich am Sonnabend doch immer alles ändern kann.