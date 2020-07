Potsdam: Bombe wird gesprengt - Sperrkreis, Sperrungen - alle News im Blog

Stroh wird zur Dämmung der Bombensprengung am Arodsee abgeladen.

7500 Menschen müssen bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen. Alle Informationen zur Bomben-Sprengung in Potsdam im Blog.

Evakuierungen Erneuter Bombenfund in Potsdam: Alle Infos zur Sprengung

Potsdam. Knapp drei Wochen nach der letzten Bombensprengung in Potsdam müssen schon wieder Tausende Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch drei Senioreneinrichtungen, vier Kitas (Kita Spielhaus, Kita Nuthewinkel, Kita Potsdam-Kids, Hort der Evangelischen Grundschule Babelsberg), zwei Schulen (Evangelische Grundschule Babelsberg und Humboldt-Gymnasium) sowie das Bundespolizeipräsidium sind von der Evakuierung am Mittwochmorgen betroffen, wie die Stadt Potsdam mitteilte. Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war vergangene Woche im Aradosee unweit vom Hauptbahnhof gefunden worden. Rund 7500 Menschen müssen den Sperrkreis am Mittwoch bis 8 Uhr verlassen.

Reporter der Morgenpost sind in Potsdam vor Ort, um über die Evakuierungen, die Vorbereitungen und die Sprengung zu berichten.

8.37 Uhr: Sperrkreis in Potsdam steht

Eine Straßen-Absperrung bei der Bombenentschärfung in Potsdam

Foto: Dennis Meischen

Der Sperrkreis steht, 14 Trupps des Ordnungsamts à 20 Mann sind nun im Sperrgebiet unterwegs, um zu evakuieren und zu überprüfen ob alle Bewohner den Kreis verlassen haben.

Der Evakuierungsbus steht bereit.

Foto: Dennis Meischen

7.57 Uhr: Sprengmeister Schwitzke - Bombe in desolatem Zustand

Sprengmeister Mike Schwitzke.

Foto: Dennis Meischen

Die Bombe sei in einem desolatem Zustand, sagt Sprengmeister Mike Schwitzke. Man wisse nicht, ob es ein mechanischer oder ein chemischer Zünder ist. Der Sperrkreis soll bis 10 Uhr stehen, geplant sei die Sprengung zwischen 10 und 11 Uhr. Wie zuletzt soll die Sprengung unter Wasser erfolgen, durch von Tauchern angebrachte Sprengsätze. Der See sei systematisch abgesucht worden, weil der See renaturiert werden soll.

Die Fundstelle der Bombe, mit Floß, aber noch ohne Stroh.

Foto: Dennis Meischen

7.30 Uhr: THW-Mitarbeiter bereiten Stroh-Floß vor

Das Stroh wird am Arodsee abgeladen.

Foto: Dennis Meischen

Für den Stroß-Floß-Aufbau sind 15 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz.

7.11 Uhr: Katastrophenschutz bringt Stroh zum Arodsee

Am Mittwochmorgen wird das Stroh vom Katastrophenschutz zum Ardosee gebracht

Foto: Dennis Meischen

Die Weltkriegsbombe liegt in etwa drei Metern Tiefe im Schlamm des Aradosees. Bei der Sprengung wird ein sieben mal sieben Meter großes Strohfloß eingesetzt, um den Splitterflug zu begrenzen. Am Mittwochmorgen wird das Stroh vom Katastrophenschutz zum Ardosee gebracht. Insgesamt sollen 45 Strohballen auf das Floß, fünf Ballen mehr als bei der Sprengung vor drei Wochen. 300 Kilo wiegt ein Ballen.

6.53 Uhr: Potsdamer Ordnungsamt startet Einsatz

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Potsdamer Ordnungsamts am Mittwochmorgen.

Foto: Dennis Meischen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Potsdamer Ordnungsamtes starten ihren Einsatz. Neben dem Ordnungsamt sind den Angaben zufolge mehr als 300 Helferinnen und Helfer von der Stadt, Polizei und Feuerwehr vor Ort, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern.

Potsdam: Blindgänger war im Arodosee gefunden worden

Die Weltkriegsbombe liege in etwa drei Metern Tiefe im Schlamm des Aradosees, hieß es. Da sie stark verkrustet ist, der Zünder nicht identifiziert werden konnte und ein großer Baum auf dem Blindgänger im Wasser liegt, muss die Bombe nach Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gesprengt werden. Den Angaben zufolge wird dabei ein sieben mal sieben Meter großes Strohfloß eingesetzt, um den Splitterflug zu begrenzen.

Foto: Stadt Brandenburg

Bombe in Potsdam: Sperrungen in der Teltower Vorstadt, Babelsberg und Zentrum Ost

Anwohner und Pendler müssen sich auf Sperrungen in der Teltower Vorstadt, Babelsberg und Zentrum Ost einstellen. Der Potsdamer Hauptbahnhof ist von der Sperrung nicht betroffen, allerdings enden die S-Bahnen aus Berlin rund um die Sprengung am Bahnhof Babelsberg.

Der Sperrbereich wird begrenzt durch den Horstweg, die Heinrich-Mann-Allee, den Humboldtring sowie die Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Nuthestraße wird an der Abfahrt Horstweg gesperrt, bis zur Abfahrt Wetzlarer Straße bleibt sie offen, im Norden ist die Berliner Straße frei, eine Auffahrt auf die Nuthestraße ist dort auf Grund der Sperrung nicht möglich.

Neben dem Ordnungsamt sind den Angaben zufolge mehr als 300 Helferinnen und Helfer von der Stadt, Polizei und Feuerwehr vor Ort, um den Sperrkreis zu räumen und abzusichern.

Während der Sperrung stehen die Turnhalle der Lenné-Schule sowie die Goethe-Schule als Aufenthaltsorte für Bewohnerinnen und Bewohner des Sperrkreises zur Verfügung. Ein Busshuttle zur Lenné-Schule fährt ab Friedrich-Engels-Straße Ecke Friedhofsgasse. Aufgrund der aktuell geltenden Umgangsverordnung werden Besucherinnen und Besucher gebeten, Masken zu tragen und sich an Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.

Bombenentschärfung in Potsdam: So fährt die S-Bahn

Wegen der Entschärfung muss der Zugverkehr der S-Bahn-Linie S7 am Mittwoch, den 15.07.2020, ab ca. 8:00 Uhr bis zur Aufhebung des Sperrkreises zwischen Babelsberg und Potsdam Hbf. unterbrochen werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird aufgrund der Größe des Sperrkreises und des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungsstrecken nicht eingerichtet.

Die letzten durchfahrenden Züge:

Ahrensfelde ab 6:41 Uhr > Wannsee ab 7:42 Uhr > Potsdam Hbf. an 7:52 Uhr

Potsdam Hbf. ab 8:01 Uhr > Ahrensfelde an 9:14 Uhr

Diese Umfahrungsmöglichkeiten können genutzt werden

zwischen S-Bhf. Babelsberg und der Potsdamer Innenstadt (Platz der Einheit) die Straßenbahnlinien 94 und 99.

zwischen S-Bhf. Babelsberg und S-Bhf. Potsdam Hbf. die Straßenbahnlinien 94, 99 sowie 91, 92, 93, 96 mit Umsteigen am Platz der Einheit.

Die Regionalbahnen werden ab 10 Uhr über Werder, Golm und Spandau umgeleitet. Für einzelne Buslinien wird es auch Einschränkungen geben: Betroffen sind ab 8 Uhr die Regiobuslinien 601, X 1 und 619 sowie die Linien der Verkehrsbetriebe 690, 693, 694. Der Straßenbahnverkehr ist nicht betroffen. Auch der Potsdamer Hauptbahnhof und der S-Bahnhof Babelsberg liegen nicht im Sperrkreis und bleiben während der gesamten Maßnahmen offen.

Die Linien 601, X1 sowie 619 fahren am Horstweg von der Nuthestraße ab und werden dann über Horstweg und Heinrich-Mann-Allee zum Hauptbahnhof geleitet.

Die Buslinie 690 fährt ab Willi-Frohwein-Platz über Horstweg, Heinrich-Mann-Allee und endet an der Ersatzhaltestelle Horstweg/Heinrich-Mann-Allee gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Waldstraße. Dort ist dann ein Umstieg in die Straßenbahn möglich. Zudem wird auf dem Horstweg zwischen Großbeerenstraße und Dieselstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Die Linie 693 fährt ab Drewitzer Straße/ Eduard-Claudius-Straße zur Heinrich-Mann-Allee und endet dann an der Ersatzhaltestelle Horstweg/Heinrich-Mann-Allee gegenüber der Straßenbahnhaltestelle Waldstraße. Auf dem Rückweg fährt der Bus über Horstweg in die Straße An der Alten Zauche und dann regulär weiter bis zum Bahnhof Rehbrücke.

Ab Alt-Nowawes fährt die Linie 694 über die Humboldtbrücke, Berliner Straße, Am Kanal und Friedrich-Ebert-Straße bis zum Hauptbahnhof. Auf den Zwischenstationen ist kein Zusteigen möglich, Halt nur zum Ausstieg. An der Haltestelle S-Bahnhof-Babelsberg Schulstraße endet die Linie 616. Für Fahrten in Richtung Griebnitzsee ist der Einstieg an der gegenüberliegenden Haltestelle.

Bombe in Potsdam: Hier erhalten Anwohner Informationen

Informationen rund um die Entschärfung und den Sperrkreis erteilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt ab Dienstag, den 14. Juli 2020, von 6 bis 19.30 Uhr und Mittwoch, den 15. Juli 2020, ab 6 Uhr bis zur Beendigung der Maßnahme unter der Nummer (0331) 289 1677 sowie der Behördennummer 115 (8-18 Uhr). Personen, die nicht selbstständig den Sperrkreis verlassen können, melden sich bitte frühzeitig bei der Potsdamer Feuerwehr unter (0331) 370 1216, um einen Transport für Mittwoch zu bestellen.

Die Bombe ist der 204. Blindgänger, der seit der Wende in Potsdam gefunden worden ist. In der Statistik werden Fliegerbomben ab 50 Kilogramm erfasst. Allein in der "Nacht von Potsdam" am 14. April 1945 warf die britische Royal Air Force nach Angaben des Potsdam Museums rund 1700 Tonnen Bomben über der Stadt ab.

Erst vor drei Wochen war ein Blindgänger am Grund der Havel in der Potsdamer Innenstadt gesprengt worden. 13 000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Sprengung hatte sich immer wieder verzögert, weil Menschen versuchten, in den Sperrkreis einzudringen.