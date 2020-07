Von einer Fahrradinfrastruktur wie hier in der Innenstadt von Rotterdam, an der Bahn- und Bus Haltestelle Blaak, können die Radfahrer in Berlin nur träumen.

Berlin. Die Suche nach einem Abstellplatz fürs Fahrrad kann Pendler schon morgens Nerven kosten. An vielen Bahnstationen teilen sich gleich mehrere Räder einen Bügel, und auch an Laternen und anderen Masten ist oft schon alles besetzt. Radfahrer in Berlin brauchen mehr Abstellmöglichkeiten. Wie viele genau an welcher Stelle nötig sind, das hat nun erstmals eine großangelegte Untersuchung der Infravelo ergeben.