„Clärchens Ballhaus“: Wie früher – nur besser

„Clärchens Ballhaus“ an der Auguststraße in Mitte ist zurück. Mit altem Charme und neuem Küchenkonzept.

Die gute Nachricht für alle Skeptiker und Traditionalisten: In „Clärchens Ballhaus“ an der Auguststraße in Mitte ist ein halbes Jahr nach der Schließung rein optisch alles beim Alten. Gut, das Lametta ist verschwunden, aus Brandschutzgründen, doch von der gefürchteten Gentrifizierung fehlt jede Spur. Wenn das 1913 erstmals als Bühlers Ballhaus eröffnete Tanzlokal am Sonntag zurückkehrt, können sich die Berliner sofort wieder zu Hause fühlen und Besucher den Charme von Zille und der 1920er-Jahre entdecken.