An vielen Stellen wird in diesem Sommer am Berliner Straßenbahnnetz gebaut.

Die Verkehrsbetriebe erneuern das Netz in diesem Sommer an vielen Stellen. Eine Reihe von Strecken ist unterbrochen.

Berlin. Sommerferien bedeuten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) auch immer: Zeit für Bauarbeiten. Neben den Strecken der U-Bahn im Untergrund, nimmt sich die BVG aktuell besonders einiger Straßenbahnverbindungen an. An vielen Stellen im Tramnetz laufen in den Sommermonaten und bis in den Herbst Arbeiten an den Gleisanlagen – mit teils erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste.