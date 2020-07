Christian Haegele ist seit Januar 2020 Abteilungsleiter in der Senatsverkehrsverwaltung. Auf Berlins Straßen hat er schon viel bewegt.

Verkehrsverwaltung Christian Haegele treibt die Verkehrswende in Berlin an

Das Interesse an Christian Haegele war sofort groß. Anfang Januar saß der nur wenige Tage zuvor zum Leiter der neu geschaffenen Abteilung Verkehrsmanagement ernannte Beamte erstmals vor den Abgeordneten im Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die begrüßten ihn gleich mit einem langen Fragenkatalog. Wie sehe die Baustellenkoordinierung künftig aus? Welches Personalkonzept gebe es? Und wie sei die Verkehrswende in den Köpfen der Mitarbeiter verankert worden? Die Wissbegierde der Abgeordneten überrumpelte den neuen Abteilungsleiter in der Senatsverkehrsverwaltung offensichtlich.