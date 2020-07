Coronavirus in Berlin: Weitere Teststellen für Kita-Personal geöffnet

Für freiwillige Corona-Tests bei Kita-Erziehern und Erzieherinnen stehen in Berlin zusätzliche Anlaufstellen bereit. Nachdem Kita-Beschäftigte das kostenfreie Angebot in der vergangenen Woche zunächst am Virchow-Klinikum der Charité wahrnehmen konnten, sind inzwischen drei Vivantes-Teststellen hinzugekommen, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte.

Termine für Testwillige werden demnach nun auch an den Kliniken des landeseigenen Konzerns in Prenzlauer Berg, Spandau und am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof-Schöneberg angeboten. Getestet werden kann dort zunächst nur diese Berufsgruppe - und nur mit Termin. Wie Vivantes erklärte, werden Räumlichkeiten genutzt, die im März für Corona-Tests hergerichtet worden waren.

Tests bei Kita-Mitarbeitern ohne Symptome sind Teil der Berliner Teststrategie. Ab Mitte Juli sollen auch Lehrkräfte das Angebot nutzen können. Das Netz an Teststellen soll noch wachsen. Angehörige anderer Berufsgruppen, die sich wegen Grippe- oder Erkältungsanzeichen testen lassen wollen, können sich laut Kassenärztlicher Vereinigung etwa an eine der 30 Praxen in der Stadt wenden, die auf Covid-19 spezialisiert sind.

