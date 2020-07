„Fakt ist, dass wir kein Agent Orange hergestellt haben“

Gregor S. begründet den Mord an Fritz von Weizsäcker mit der Beteiligung des Chemiekonzerns Boehringer am Vietnamkrieg. Der streitet das ab.

Berlin. „Bitte setzen Sie sich hin“, sagt der Vorsitzende Richter Matthias Schertz am Montagmorgen, kurz nachdem er den Saal 500 im Moabiter Kriminalgericht betreten hat. Alle kommen dem nach. Nur der Angeklagte Gregor S. bleibt stehen. „Ich möchte einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter Böhle stellen“, sagt der mutmaßliche Mörder des Arztes Fritz von Weizsäcker. Der Psychiater Alexander Böhle hatte dem 57 Jahre alten Beschuldigten am vorherigen Prozesstag eine Zwangsstörung attestiert und ihn als vermindert schuldfähig eingestuft. S. wiederum, der den Mord offen einräumt, sieht die Gründe für die Tat als „Verschwörungstheorien“ abgestempelt. Nach seiner Überzeugung gebe es aber keinen Zweifel an ihrer Richtigkeit.