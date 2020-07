Mit vereinten Kräften für die SPD: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Berlins Fraktionschef Raed Saleh auf dem Neuen See.

Berlin. Die beiden sind das neue Führungsduo der Berliner SPD: Franziska Giffey (42), Bundesfamilienministerin und lange Neuköllns Bürgermeisterin, will gemeinsam mit Raed Saleh (43), dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Ende Oktober den Landesvorsitz übernehmen. Bei ihrem ersten Doppelinterview im "Café am Neuen See" im Tiergarten machen beide aber deutlich, dass es auch um die Spitzenkandidatur für die Wahlen im nächsten Jahr geht.