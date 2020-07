Gutachter stuft Gregor S. als vermindert schuldfähig ein

Berlin. Nach Auffassung des Psychiaters Alexander Böle ist Gregor S., der mutmaßliche Mörder des Arztes Fritz von Weizsäcker, nicht schuldunfähig. Das sagte der Gutachter, der von der Staatsanwaltschaft bestellt wurde, am Freitag im Prozess gegen den 57-Jährigen aus.

Böle attestiert dem Angeklagte eine Zwangsstörung, „die an die Grenzen der wahnhaften Vorstellung“ gehen könnte. Aber: „Ich gehe ganz sicher davon aus, dass Herr S. keine schizophrene Psychose hat.“ Die wurde dem Angeklagten in einem Vorgutachten attestiert. Böle hingegen ist überzeugt, dass S. für den Mord, der ihm vorgeworfen und den er bereits gestanden hat, zumindest in Teilen verantwortlich gemacht werden kann und stuft ihn als vermindert schuldfähig ein.

Gregor S. wollte nicht mit Gutachter sprechen

Das könnte bedeuten, dass Gregor S., selbst wenn er des Mordes schuldig gesprochen wird, nicht lebenslanger hinter Gitter muss. Psychiater Böle soll am Nachmittag weiter befragt werden.

Richard von Weizsäcker war als Bundespräsident einer der wohl populärsten Deutschen seiner Zeit. Doch die Familie hat viele prominente Mitglieder. Aus Anlass der Feier zum 40. Jahrestag des Grundgesetzes im Mai 1989 trafen Mitglieder der Familie des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in Bonn zusammen. (l.-r.): Sohn Andreas mit Frau, Frau Marianne von Weizsäcker, die Söhne Fritz, Robert und Tochter Beatrice. Foto: dpa Picture-Alliance / dpa / picture-alliance / dpa

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker (1920-2015) war von 1984 bis 1994 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Zuvor war er als Jurist in der Wirtschaft tätig und von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin. Foto: imago stock&people

Richard von Weizsäcker (r.) mit Michael Gorbatschow (M., Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion) und Helmut Kohl (l., Bundeskanzler) bei einem Treffen in Bonn 1989. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / IMAGNO/Votava

Marianne von Weizsäcker – hier mit Sohn Fritz im Jahr 2010 – engagierte sich spätestens wohltätig, seit ihr Mann regierender Bürgermeister von Berlin wurde. Dabei hielt sich die Frau des Bundespräsidenten bewusst aus medialem Trubel heraus. Foto: imago stock / imago images/Tinkeres

Besonders deutlich wurde die Haltung von Marianne von Weizsäcker, als sie einer Initiative der First Lady Nancy Reagan 1986 zum Thema Drogenbekämpfung fernblieb. Für Marianne von Weizsäcker war es nicht nachvollziehbar, dass drogenabhängige Jugendliche bei der Präsentation des Projektes den Medien preisgegeben wurden. Foto: dpa Picture-Alliance / Popp / picture-alliance / dpa



Robert von Weizsäcker wurde 1954 in Essen geboren und ist der älteste Sohn von Richard und Marianne von Weizsäcker. Robert von Weizsäcker ist Ökonom und war Dozent an verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten. Er ist auch Fernschach-Großmeister und Ehrenpräsident des Deutschen Schachbundes. Foto: imago sportfotodienst

Andreas von Weizsäcker wurde 1956 in Essen geboren und ist 2008 in Gauting gestorben. Andreas von Weizsäcker war Bildhauer und Hochschullehrer für Kunst. Foto: Rudolf H. Boettcher / CC BY-SA 4.0

Eines seiner bekanntesten Werke war die Installation „Hangover“ unter der Raschplatzhochstraße in Hannover – hier zu sehen im Jahr 2018. Foto: HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY / imago/Henning Scheffen

Marianne Beatrice von Weizsäcker wurde – wie ihre Brüder – in Essen geboren, während ihr Vater im Ruhrgebiet als Jurist in der Wirtschaft arbeitete. Beatrice von Weizsäcker ist Juristin, Journalistin und Autorin. Sie ist auch Mitglied des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags und des 3. Ökumenischen Kirchentags 2021. Foto: imago stock&people

Bundespräsident Richard von Weizsäcker auf dem Ball des Sports 1987 mit seinem Sohn Fritz von Weizsäcker. Fritz von Weizsäcker ist das jüngste Kind des Ehepaars von Weizsäcker. Foto: dpa Picture-Alliance / Wolfgang Eilmes / picture-alliance / Wolfgang Eilm



Der Mediziner von Weizsäcker wurde 1960 geboren. Am 19. November wurde er in der Schlosspark-Klinik in Berlin erstochen. Fritz von Weizsäcker war Chefarzt für innere Medizin an der Klinik und hatte vor seinem Tod dort einen Vortrag gehalten. Schwerpunkt seiner medizinischen Tätigkeit war die Behandlung von Hepatitis B und C. Foto: Eventpress Herrmann / dpa



Böle sagte fast zwei Stunden aus. Er wies auch darauf hin, dass Gregor S. nicht mit ihm habe sprechen wollen. Daher habe er sich auf die Beobachtung des Angeklagte, auf die Aussagen der Zeugen aus seinem Umfeld, die Akten und auf die Audioaufzeichnung eines Gesprächs mit einem anderen Psychiater unmittelbar nach der Tat beziehen müssen. Darin sei ihm viel aufgefallen, was gegen eine psychotische Störung spreche. So habe der Angeklagte ein gutes Gedächtnis oder die Fähigkeit, Trauer zu empfinden.

Fritz von Weizsäcker, der jüngste Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, war am 19. November 2019 durch einen Stich in den Hals gegen Ende eines Vortrages in der Charlottenburger Schlossparkklinik Berlin getötet worden. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen.

