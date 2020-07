Ein Gutachten hat rechtliche Zweifel an den Pop-up-Radwegen in Berlin ausgeräumt.

Die Pop-up-Radwege in Berlin seien nicht rechtmäßig, hatten Kritiker erklärt. Ein Bundestagsgutachten zerstreut nun diese Zweifel.

Berlin. In kurzer Zeit haben Senatsverkehrsverwaltung und Bezirke in den vergangenen Monaten mehrere Pop-up-Radwege auf Berlins Straßen geschaffen. Ob das Verfahren rechtlich zulässig ist, zweifelten Kritiker immer wieder an. Ein neues Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zerstreut diese Zweifel nun und kommt zu dem Schluss, dass die Einführung der neuen Radwege rechtmäßig ist.