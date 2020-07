Fluggastzahlen in Berlin steigen wieder

Die Zahl der Reisenden an den Berliner Flughäfen steigt mit Beginn des Julis deutlich an.

Berlin. Der Flugverkehr in Berlin zieht nach dem massiven Einbruch seit Ausbruch der Corona-Pandemie langsam wieder an. Ab Juli nähmen zahlreiche Airlines ihren Flugbetrieb aus der Hauptstadtregion wieder auf oder erweiterten ihr Angebot, sagte Engelbert Lütke Daldrup, Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Demnach flögen im Juli insgesamt 36 Airlines zu über hundert Zielen in 40 Länder. „Der Flugverkehr ab Berlin zieht ab heute noch einmal deutlich an“, sagte Lütke Daldrup.