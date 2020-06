Spreewald: Wo Roggen-Whiskey wie eine kleine Backpfeife schmeckt

Bei den „Spreewood Distillers“ in Schlepzig schenkt Mitinhaber Steffen Lohr seinen Spitzen-Whiskey direkt an der Anlegestelle aus.

Schlepzig. Steffen Lohr nimmt sich in diesen Tagen noch ein wenig Zeit. Er sitzt auf der Terrasse an einem Seitenarm der Spree und grüßt die ersten vorbeifahrenden Spreewaldkähne. „An manchen Tagen stehen die Kähne bis da hinten an“, sagt er und zeigt auf die Brücke in 100 Metern Entfernung. Doch Corona hat auch das Leben im Spreewald verändert. Lohr ist einer von drei Geschäftsführern der „Spreewood Distillers“ – Deutschlands einziger reiner Roggen-Whiskey-Brennerei. Wie der Name nahelegt, befindet sich die Destille mitten im Spreewald, im beschaulichen Ort Schlepzig.