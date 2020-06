Tief eintauchen in wilde Natur und moorige Seen: Vom Städtchen Birkenwerder geht es zu Fuß oder per Rad durchs feucht-kühle Briesetal.

Berlin. Vom Bahnhof Friedrichstraße bis in den Dschungel braucht die S-Bahn nur gut eine halbe Stunde. Dann noch ein paar Minuten zu Fuß und man steht im zwitschernden, tiefgrünen Halbdunkel an einem plätschernden Wasserlauf. Man atmet tropische Luft, hört Mücken summen und muss sich entscheiden, was man zuerst tun soll: dem kleinen Kiesweg folgen in Richtung eines Schnarrens und Trötens, das klingt wie im Zoo? Oder doch erst gucken, was da am Ufer wimmelt?