Wohnungsbau in Berlin (Archivbild).

Corona-Pandemie CDU fordert: In der Krise müssen Investionshemmnisse weg

Berlin. Angesichts der Corona-Krise fordert die Berliner CDU-Fraktion, das neue Vergaberecht zu überprüfen. Fördermittel allein reichten nicht, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern, sagte ihr Vorsitzender Burkard Dregger der Deutschen Presse-Agentur. Ebenso wichtig sei, jetzt Investitionshindernisse abzubauen. Und dazu gehöre das im Mai in Kraft getretene Vergaberecht.

Es schreibt in Berlin Vergabeverfahren ab einer Größenordnung von 50.000 Euro bei Bauleistungen und ab 10 000 Euro bei Dienstleistungen vor. „Das ist angesichts des Umfangs, was da an Papier bewegt wird, ein unzumutbares Investitionshindernis. Deswegen plädieren wir dafür, dass man die Werte massiv hochsetzt“, bemerkte Dregger.

Er kritisierte, dass der Senat angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen wegen der Corona-Krise nicht reagiere. „Wenn die rot-rot-grüne Koalition diese niedrigen Vergabegrenzen unbedingt haben will, sollte sie sie zumindest für die Dauer der Krise deutlich erhöhen, das könnte man ja machen - gesetzgeberisch“, so der CDU-Fraktionschef. „Wenn wir schon so viele Steuermittel in die Hand nehmen, um konjunkturelle Impulse zu setzen, dann ist es absurd, wenn die Investitionen gebremst werden durch unnötige Bürokratie.“

Das betreffe auch die Landesbauordnung, bei der die Fristen im Zusammenhang mit Baugenehmigungen für die Zeit der Corona-Krise verlängert worden seien, erläuterte der CDU-Politiker. „Bisher war es so, wenn Sie einen Bauantrag stellen und der ist nicht innerhalb eines Monats beschieden worden, dann galt der als genehmigt. Das hat man nun auf drei Monate, bei größeren Bauvorhaben auf sechs Monate verlängert.“

Die Folge sei, dass sich die Genehmigungsverfahren in die Länge zögen. „Auch das hemmt Investitionen.“ Das müsse wieder korrigiert werden, und die Bezirke müssten die Mittel an die Hand bekommen, um die Bauanträge in den kurzen Fristen zu bearbeiten. „Sonst nützen die Soforthilfepakete wenig.“

Das Gleiche gelte für allgemeine Genehmigungsverfahren. Wenn etwa jemand eine Hausfassade sanieren wolle und ein Gerüst auf öffentlichem Raum stellen müsse, sei dafür eine Genehmigung erforderlich. „Diese Verfahren dauern unendlich lange in Berlin und lähmen Investitionen“, kritisierte Dregger.

Weil die Verwaltungsmitarbeiter in der Corona-Krise im Home-Office nur zum Teil arbeitsfähig gewesen seien, seien auch dadurch Investitionen ausgebremst worden. „Wir halten das für einen Mangel, der unbedingt abgestellt werden muss.“ Dafür müsse der Senat in die Digitalisierung der Verwaltung investieren. „Wenn viele in der Krise zu Hause sitzen und Däumchen drehen müssen, ist das ein Investitionshindernis, das wir uns nicht leisten können.“