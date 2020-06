Aquarium im Berliner Zoo öffnet wieder

Das Aquarium im Berliner Zoo soll am Sonnabend, 27. Juni 2020, nach 15-wöchiger Corona-Zwangspause wieder öffnen.

Berlin. Das Aquarium im Berliner Zoo soll am morgigen Sonnabend, 27. Juni 2020, nach 15-wöchiger Corona-Zwangspause wieder öffnen. Das teilte der Berliner Zoo am Freitag mit. „Ich freue mich, dass wir mit der Wiederöffnung des Aquariums den Berlinerinnen und Berlinern ein weiteres Stück Normalität zurückgeben können“, so Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem.

Für einen Aquariumsbesuch gelten demnach neue Hygiene- und Verhaltensregeln. Ein Besuch im Aquarium ist – analog zu Zoo und Tierpark – nur mit einem vorab online erworbenen, an eine bestimmte Besuchszeit gebundenen Ticket (erhältlich unter www.aquarium-berlin.de/tickets) möglich.

Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen zu halten. Beckenscheiben sollen möglichst nicht berührt werden. Aquariumsbesucher müssen zudem (ab einem Alter von 6 Jahren) eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kommentierte Fütterungen können zunächst nicht stattfinden, das Café im Aquarium hat ab Sonnabend ebenfalls geöffnet.

