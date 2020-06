In einer Sondersitzung wird der Senat am Freitag Grundlagen für ein weiteres Landesprogramm für Corona-Soforthilfen beschließen.

Corona-Krise Senat will 500 Millionen Euro Soforthilfe verteilen

Berlin. In einer Sondersitzung wird der Berliner Senat an diesem Freitag Grundlagen für ein weiteres Landesprogramm für Corona-Soforthilfen beschließen. Die Regierung verteilt jene 500 Millionen Euro, die auf Druck der Fraktionen als zusätzliche Schulden in den Nachtragshaushalt des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) für 2020/21 eingestellt wurden.