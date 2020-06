Wegen Corona: Viele Berliner verzichten auf Sommerurlaub

Berlin. Die Corona-Pandemie hat die Reisepläne vieler Berliner in diesem Sommer durchkreuzt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Berliner Sparkasse hervor, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegt. Demnach planen 53 Prozent der Hauptstadt-Bewohner im Zeitraum Juni bis September keinen Urlaub. Grund für viele: die Corona-Krise und damit verbundene Risiken. 1004 Berliner wurden Anfang Juni zu ihren Plänen befragt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ.

Innerhalb eines Jahres hat die Reisefreudigkeit der Berliner deutlich abgenommen. Denn 2019 hatten zum gleichen Zeitpunkt noch 61 Prozent der Einwohner einen Urlaub in den Sommermonaten geplant. „Die Pandemie hat die Reisepläne der Berliner ordentlich durcheinandergewirbelt: Gut ein Drittel hat die Coronakrise auch finanziell zu spüren bekommen, und andere bleiben zu Hause, weil ihnen die Lage zu unsicher ist“, sagte Alexander Fest, Direktor für private Kunden bei der Berliner Sparkasse, mit Blick auf die Ergebnisse. Zehn Prozent der Befragten hatte laut der Studie sogar schon eine Sommerreise geplant, diese aber wegen der Corona-Pandemie storniert. Weitere zehn Prozent gaben an, ihren Urlaub auf eine andere Jahreszeit verschoben zu haben.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Urlaub und Corona: Vor allem Familien mit Kindern wollen dennoch verreisen

Laut der Umfrage lassen sich jedoch nicht alle Berliner wegen Corona von ihren Reiseplänen abbringen. Vor allem Familien mit Kindern gaben an, dennoch verreisen zu wollen. 41 Prozent der Befragten mit Minderjährigen im Haushalt sagten, ja, sie machten eine Sommerreise. Wer trotz Corona einen Urlaub plant, bleibt vor allem in Deutschland.

Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent), die eine Reise unternehmen wollen, gaben an, innerhalb der Bundesrepublik urlauben zu wollen. Insbesondere bei reisewilligen Rentnern und Pensionären liegt das eigene Land als sommerliches Reiseziel an vorderster Stelle. Insgesamt ist der Urlaub im eigenen Land in der Gunst der Befragten deutlich gestiegen: Im vergangenen Jahr hatte bei der Sparkassen-Umfrage ein Drittel der Befragten erklärt, in Deutschland bleiben zu wollen. 16 Prozent der Teilnehmer hatten im Sommer 2019 eine Fernreise geplant. In diesem Jahr hingegen gaben nur noch drei Prozent der Urlauber an, über Europa hinaus verreisen zu wollen.

Grafik vergrößern

Berliner mit Reiseplänen zieht es an die Küste

Innerhalb Deutschlands zieht es die Berliner vor allem an die Küste. Diese Bundesländer sind laut Umfrage besonders beliebt:

Mecklenburg-Vorpommern (52 Prozent)

Bayern (17)

Schleswig-Holstein (13)

Brandenburg (10)

Niedersachsen (8).

Berliner, die es ins Ausland zieht, fahren vor allem in den Süden.

Italien (10 Prozent)

Türkei (8)

Spanien (8)

Österreich (8)

Griechenland (7)

Da das Inland im Mittelpunkt der Ferien steht und die Ziele recht nah sind, werden die Berliner verstärkt mit dem eigenen Auto zum Urlaubsort reisen. Fast zwei Drittel (59 Prozent) gaben an, mit Pkw oder Motorrad fahren zu wollen. 28 Prozent wollen das Flugzeug nutzen, 23 Prozent die Bahn. Vier Prozent nehmen den Bus, ebenso viele wollen ein Wohnmobil zur Anreise nutzen.

Als Unterkunft am Urlaubsort hat sich fast die Hälfte der Berliner mit Reiseplänen für eine Ferienwohnung entschieden (47 Prozent). Nur 35 Prozent haben ein Hotel gebucht, 13 Prozent zieht es auf einen Campingplatz, 12 Prozent übernachten bei Freunden oder anderen Familienmitgliedern.

Berliner kürzen ihre Reisebudgets

Berliner, die verreisen, planen in diesem Jahr auch weniger Geld für den Sommerurlaub ein. Demnach liegt das Budget für alle Reisekosten einschließlich des Hin- und Rücktransports und der persönlichen Ausgaben vor Ort in diesem Jahr bei 1303 Euro. Der Wert rangiert 232 Euro unter den Ausgaben, die von den Einwohnern der Hauptstadt noch im vergangenen Jahr eingeplant worden waren: Damals rechneten die Reisenden noch mit Kosten in Höhe von 1535 Euro für ihren Sommerurlaub.

Vor allem jüngere Befragte kommen mit einem geringeren Urlaubsbudget aus: Menschen bis zu einem Alter von 30 Jahren gehen in diesem Jahr durchschnittlich von Ausgaben in Höhe von 748 Euro für die Sommerreise aus. Umfrageteilnehmer aus der mittleren Altersgruppe planen im Durchschnitt 1469 Euro ein, Befragte, die 50 Jahre oder älter sind, rechnen pro Person mit Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten in Höhe von 1401 Euro. Die Ausgabenhöhe ist der Umfrage zufolge aber auch eine Frage des Geschlechts: Männer (1504 Euro) planen demnach deutlich mehr auszugeben als Frauen (1117 Euro).

Am Urlaubsort wollen mehr Berliner mit Karte zahlen

Bargeld ist zwar nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel. Am Urlaubsort selbst planen die Berliner aber, deutlich weniger mit Münzen und Scheinen zu zahlen als noch vor einem Jahr. Der Anteil der Bargeldnutzer sank von 80 Prozent im Jahr 2019 auf 60 Prozent. Möglicherweise ist das ein Effekt der Corona-Krise. Wegen einer etwaigen Ansteckungsgefahr bevorzugen viele Geschäfte mittlerweile Zahlungen mit EC- oder Kreditkarte. Abgeschlagen auf dem letzten Rang der präferierten Zahlungsmittel rangieren Traveller-Checks. Nur zwei Prozent der Berliner planen, mit diesem Zahlungsmittel am Urlaubsort Rechnungen zu begleichen.

46 Prozent der erwachsenen Berliner mit Reiseabsicht planen eine Sommerurlaubsreise mit einer Dauer von ein bis zwei Wochen. Insbesondere Befragte im Alter von 30 bis 49 Jahren (54 Prozent) sowie Haushalte mit Kindern und Jugendlichen sowie Berufstätige (jeweils 50 Prozent) bevorzugen diese Reisedauer. Einen Sommer-Kurztrip plant knapp jeder Vierte, der die Reisepläne wegen der Corona-Pandemie nicht aufgegeben hat: 15 Prozent werden eine Woche verreisen, weitere acht Prozent nur wenige Tage. Insgesamt neun Prozent der Sommerurlauber aus der Hauptstadt wollen mehr als drei Wochen verreisen.

Im vergangenen Jahr hatten noch 13 Prozent der Berliner mit Reiseplänen ähnlich lange Urlaube vor sich. Vor allem Familien mit Kindern planen 2020 häufig kürzere Urlaube als noch ein Jahr zuvor. Gaben im vergangenen Jahr noch 41 Prozent der Befragten mit Minderjährigen im Haushalt an, länger als zwei Wochen verreisen zu wollen, sind es in diesem Jahr nur noch 22 Prozent.

20 Prozent der Berliner machen die Antwort auf die Frage, ob sie in diesem Sommer verreisen oder nicht, noch von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise abhängig. Über die Hälfte der Einwohner wird aber zu Hause bleiben. Das könnte laut Sparkasse ein Hoffnungsschimmer für die durch die Pandemie schwer gebeutelte Berliner Wirtschaft sein. Möglicherweise fließt so der eine oder andere ansonsten in der Ferne ausgegebene Euro in die Kassen der hiesigen Händler und Gastronomen.