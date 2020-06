Die Bundespolizei hat in Berlin mehrere Wohnungen mutmaßlicher Schleuser durchsucht. Ein Albaner wurde verhaftet.

Kriminalität Großrazzia in Berlin gegen Schleuser-Bande

Berlin. Mit einer Razzia ist die Bundespolizei am Mittwochmorgen in Berlin gegen Schleuserkriminalität vorgegangen. Ein Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Albaner sei vollstreckt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen.

Die Beamten entdeckten demnach außerdem „eine ganze Reihe an Urkunden“, darunter Reisepässe und ID-Karten, die nun überprüft werden. „In ersten Fällen haben wir schon klar erkannt, dass es sich um gefälschte Dokumente handelt“, sagte der Sprecher.

170 Beamte durchsuchten seit 6 Uhr elf Objekte, vor allem Wohnungen - unter anderem im Wedding und Schöneberg. Aber auch eine gastronomische Einrichtung sei darunter. Die Polizisten seien bei den Durchsuchungen außerdem auf acht vermutlich Geschleuste in Wohnungen gestoßen.