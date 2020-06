Auf diesen S-Bahn-Strecken gibt es bald Einschränkungen

Arbeiter in Warnwesten arbeiten auf den S-Bahn-Gleisen

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Die Bahn arbeitet an ihrem Schienennetz und sperrt Strecken. Besonders betroffen: der südliche Ring.

Berlin. Die Bahn nutzt auch dieses Jahr wieder die Sommerferien, um ihr Schienennetz zu erneuern. Daher wird in den kommenden Wochen intensiv gebaut, was sich auch auf den S-Bahnverkehr auswirkt. Die einzelnen Maßnahmen im Überblick:

Von Donnerstag, 25. Juni, 4 Uhr bis Freitag, 27. Juli, 1.30 Uhr werden die Gleise auf dem Südring erneuert. Der Streckenabschnitt Baumschulenweg – Neukölln ist bis zum 4. September gesperrt.

Kein S-Bahnverkehr vom 25. Juni bis 27. Juli 2020 auf den Streckenabschnitten Treptower Park - Sonnenallee - Neukölln - Tempelhof und Baumschulenweg - Köllnische Heide - Neukölln - Tempelhof

Betroffene Linien: S41, S42, S45, S46, S47

Stattdessen Ersatzverkehr mit Bussen, mit folgenden Bushaltestellen:

• S41/S42: Elsenstraße/Treptower Park - Sonnenallee/Saalestraße - Neukölln - Hermannstraße/Silbersteinstraße - Tempelhof

• S45, S46, S47: Plänterwald - Dammweg/Sonnenallee (Halt für Köllnische Heide) - Sonnenallee/Saalestraße (Zusatzhalt) – Neukölln – Hermannstraße/Silbersteinstraße - Tempelhof

In Treptower Park, Köllnische Heide und Hermannstraße halten die Busse des Ersatzverkehrs nicht direkt am S-Bahnhof. Wir empfehlen die weiträumige Umfahrung ab Ostkreuz über die Stadtbahn und mit der Nordsüd-S-Bahn sowie mit den U-Bahn Linien U6, U7 oder U8.

Kein S-Bahnverkehr vom 27. Juli bis 4. September 2020 im Streckenabschnitt Baumschulenweg - Neukölln.

Betroffene Linien: S45, S46, S47





Zur lokalen Anbindung der S-Bahnstation Köllnische Heide fährt ein Busersatzverkehr auf der Strecke Plänterwald - Köllnische Heide - Sonnenallee.





Wir empfehlen das Umfahren der Baustelle über Treptower Park (mit Umstieg und Bahnsteigwechsel).





Weitere Informationen und eine genaue Erläuterung zu den Sperrungen auf dem Südring gibt´s auf dem S-Bahn-YouTube-Kanal.

Von Donnerstag, 25. Juni, 4 Uhr, bis Montag, 13. Juli, 1.30 Uhr, werden Gleise in Rummelsburg erneuert und eine Lärmschutzwand in Karlshorst errichtet. Von Montag, den 22. Juni bis Donnerstag den 23. Juli, wird der Bahnsteig am S-Bahnhof Karlshorst erneuert und das Bahnsteigdach montiert.

Sperrung im Streckenabschnitt Wuhlheide - Karlshorst - Rummelsburg; Betroffene Linie: S3

Kein S-Bahnverkehr zwischen Wuhlheide – Rummelsburg.

Ein Busersatzverkehr fährt auf der Strecke Köpenick - Karlshorst - Tierpark - Betriebsbahnhof Rummelsburg (Michiganseestraße) - Rummelsburg - Ostkreuz





Im Zeitraum zwischen Montag, 13. Juli bis Donnerstag, 23. Juli wird der S-Bahnverkehr ab Karlshorst eingleisig wieder aufgenommen.