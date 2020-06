Zoo und Tierpark Berlin öffnen an acht Abenden für Besucher

Wenn Tiere schlafen gehen: An acht Terminen können Besucher ab Donnerstag den Sonnenuntergang in Zoo und Tierpark erleben.

Normalerweise können Besucher in Zoo und Tierpark Berlin nicht miterleben, wie die Tiere schlafen gehen. Doch die Corona-Krise macht es möglich. Weil viele Menschen die beiden Institutionen besuchen wollen, aber nur eine begrenzte Zahl Einlass findet, öffnen Zoo und Tierpark erstmals an acht Abenden für Besucher.

Vom 25. Juni bis zum 17. Juli können Besucher jeweils donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr erleben, wie Tiger herzhaft gähnen oder Zebras ihr Heu in der Abendsonne fressen. Die Terrassen der Restaurants sind geöffnet, zudem gebe es musikalische Unteramlungen an einzelnen Orten, teilten Zoo und Tierpark mit. „Die abendliche Stimmung in Zoo und Tierpark ist beinahe magisch“, erzählt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. „Ich freue mich, dass wir nun noch mehr Berlinerinnen und Berlinern eine Auszeit des meist so aufregenden und hektischen Alltags bieten können.“

Panda-Vater Jiao Qing wird übrigens wie gewohnt zu sehen sein. Pandanachwuchs Pit und Paule bleiben jedoch hinter den Kulissen.

Tickets sind auch hier streng limitiert und nur online erhältlich. Auch Jahreskartenbesitzer müssen sich vorher online anmelden.

Abendbesuche in Zoo und Tierpark Berlin:

Termine: 25./26. Juni, 2./3. Juli, 9./10. Juli, 16. und 17. Juli 2020

25./26. Juni, 2./3. Juli, 9./10. Juli, 16. und 17. Juli 2020 Uhrzeit: 17 bis 21 Uhr (letzter Einlass: 19 Uhr)

17 bis 21 Uhr (letzter Einlass: 19 Uhr) Eingang: Nur über Zoo-Eingang Löwentor am Hardenbergplatz bzw. Tierpark-Eingang Bärenschaufenster

Nur über Zoo-Eingang Löwentor am Hardenbergplatz bzw. Tierpark-Eingang Bärenschaufenster Restaurants: Zoo-Restaurant und Strandkieker am Wasserspielplatz im Tierpark

Zoo-Restaurant und Strandkieker am Wasserspielplatz im Tierpark Tickets: Nur online vorab unter: www.zoo-berlin.de/tickets bzw. www.tierpark-berlin.de/tickets (Anmeldungen für Jahreskarten-Besitzer auch über diese Links)

