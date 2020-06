Demonstrationen Einige Hundert Menschen bei Mieten-Demo in Berlin

Berlin. Einige Hundert Menschen haben am Samstag in Berlin gegen steigende Mieten demonstriert. Im Dauerregen trafen sich die Demonstranten am Potsdamer Platz. Von dort sollte der Protestzug nach Schöneberg ziehen.

Das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn will damit das Problem hoher Wohnkosten in Erinnerung rufen - unter dem Titel "Shut down Mietenwahnsinn - sicheres Zuhause für alle".

Die Initiatoren warnen vor einer Zwangsräumungs- und Verdrängungswelle im Herbst, wenn Mieter ihre Mietschulden aus der Corona-Krise nicht zurückzahlen könnten. Der Berliner Mietendeckel habe das Problem nicht gelöst.