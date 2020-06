Berliner Stadtmagazin „Zitty“ wird eingestellt

Zitty informierte - nicht nur - über das Nachtleben in Berlin. Blick von der Dachterasse des Park Inn am Alexanderplatz auf den Fernsehturm.

Das Berliner Stadtmagazin „Zitty“ stellt mit sofortiger Wirkung sein Erscheinen ein. Nach Informationen des Berliner Journalistenverbandes (DJV Berlin - Journalistenverband Berlin-Brandenburg) wurden die Beschäftigten diese Woche von der Geschäftsleitung informiert. Kündigungen der festangestellten Redaktionsmitglieder, die der gemeinsamen Redaktion von „Zitty“ und „tip“ angehören und sich bereits seit einiger Zeit in Kurzarbeit befinden, sind dem Vernehmen nach vorerst nicht geplant. Nach Ansicht des DJV sind vor allem Pauschalisten und freie Mitarbeiter des Blattes akut gefährdet.

„Zitty ist das erste Opfer von Corona in der Berliner Medienlandschaft“, erklärt der Berliner DJV-Vorsitzende Christian Walther. „Der Zusammenbruch des Kulturbetriebs, der Einbruch des Anzeigengeschäftes und das Desinteresse der Leser an einem gedruckten Veranstaltungskalender ohne Veranstaltungen haben Zitty die Existenzgrundlage entzogen.“

Nach 43 Jahren werde ab sofort die Print-Ausgabe eingestellt, bestätigte Robert Rischke, Geschäftsführer der GCM Go City Media GmbH, unter deren Dach "Zitty" und "tip" erscheinen.

Einstellung von "Zitty": Antrag von Soforthilfen war "nicht erfolgreich"

Rischke sagte, man habe alles versucht, um „Zitty“ am Leben zu halten, der Antrag von Soforthilfen sei bis heute „nicht erfolgreich“ gewesen. Dazu sagte DJV-Chef Walther, es sei „erklärungsbedürftig“, dass Berlin dem Verlag bisher keine Soforthilfe gewährt habe.

„Zitty“ wurde 1977 als alternative Publikation von einer Gruppe von 13 jungen und politisch interessierten Blattmachern als selbstverwalteter Betrieb gegründet und etablierte sich im Wettbewerb der Stadtillustrierten neben dem stärker kulturell orientierten tip. Nach einer Hochphase in den 90er Jahren, in der beide Magazine von Großverlagen aufgekauft wurden, ist die Auflage beständig geschmolzen. Später kamen die Titel für einige Zeit unter das gemeinsame Dach der Raufeld Media. Zuletzt erschien Zitty ebenso wie der tip im Go City Media Verlag und wurde von einer gemeinsamen Redaktion produziert.

Der „tip“ soll nach DJV-Informationen auch in gedruckter Form weitergeführt werden - im Sommer monatlich, ab September wieder 14-tägig. „Zitty“ hatte eine Auflage von rund 14.000 Exemplaren (IVW 3. Quartal 2019).