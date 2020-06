IHK will Sonntagsöffnungen bis Ende 2021

Eine Menschenschlange steht am 22. Mai vor dem Primark in der Joachimsthaler Straße in Berlin Charlottenburg und warten auf Einlass in das Geschäft. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Service

Kammern aus Berlin und Brandenburg legen das Papier „Wege aus der Krise“ vor. In der Wirtschaft selbst ist die Stimmung so schlecht wie nie zuvor.

Berlin. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Berlin und Brandenburg haben ein Maßnahmenpaket vorgelegt, mit dem der Wirtschaft in der Region der Neustart nach dem Corona-Lockdown gelingen soll. Nahezu alle Firmen seien von der Pandemie mit in großen Teilen verheerenden Auswirkungen auf Umsatz, Beschäftigung und Investitionsplanungen betroffen. Noch immer befänden sich zahlreiche Unternehmen unter den aktuellen Bedingungen im Ausnahmezustand. „Jetzt muss es heißen: Vorfahrt für die Wirtschaft und damit am Ende auch: Vorfahrt für uns alle“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, Jan Eder, am Freitag im Potsdamer Landtag.