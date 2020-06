Berliner CDU schlägt eine Hochbahn für die Hauptstadt vor

Berlins CDU-Vorsitzender Kai Wegner plädiert für mehr Mut bei der Mobilität. Am Freitag berät der Landesvorstand.

Berlin. Die Berliner CDU will eigene Akzente bei der Verkehrswende setzen. Deshalb schlägt der CDU-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Kai Wegner vor, eine Hochbahn in Berlin zu realisieren. „Schluss mit rot-rot-grünem Stillstand“, sagte Wegner der Berliner Morgenpost. „Wir wollen Berlin wieder in Bewegung bringen und hierbei auch ganz neue Wege gehen und die Zukunft der Mobilität neu definieren“, erklärte der Berliner Parteivorsitzende.