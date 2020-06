Spandauer Gymnasium schließt wegen Corona-Fälle

Am Kant-Gymnasium in Spandau gibt es erneut Corona-Fälle.. Auch in Neukölln nehmen die Zahlen der Infizierten zu.

Berlin. An einer Spandauer Schule hat es erneut bestätigte Covid-19-Fälle gegeben. Dieses Mal ist das Kant-Gymnasium betroffen, wie die Schule auf ihrer Internetseite mitteilte. Demnach mussten sich Kontaktpersonen aus den Schülergruppen einer siebten, einer zehnten Klasse sowie aus dem 2. Semester (elfter Jahrgang) in Quarantäne begeben. Neben den Schülern betreffe das rund 20 Lehrkräfte, sodass in dieser Woche kein Unterricht mehr stattfinden könne. Die Zeugnisübergabe soll in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch aber wie geplant durchgeführt werden, heißt es.