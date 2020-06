Die Umweltschützer von Extinction Rebellion demonstrierten vor dem Haus der Deutschen Wirtschaft. Einige ketteten sich an.

Umweltaktivisten Extinction Rebellion protestiert in Berlin-Mitte

Berlin. Umweltaktivisten der Gruppe Extinction Rebellion haben am Dienstagmorgen vor dem Haus der Deutschen Wirtschaft in Berlin-Mitte eine Protestaktion gestartet. Es ist der Sitz des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber (BDA) sowie vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

Auf einem Video, das die Gruppe etwa auf Twitter verbreitete, waren Demonstranten mit Mund-Nase-Schutz zu sehen. „There is no economy on a dead planet“ (Es gibt keine Wirtschaft auf einem toten Planeten) war auf einem Banner über dem Eingang zu lesen. Nach Angaben eines dpa-Fotografen war die Stimmung friedlich. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu einem Einsatz vor Ort.

Extinction Rebellion hatte am Montag in Berlin eine auf 24 Stunden angelegte Demonstration für Klimaschutz begonnen. Zu den Strategien der Gruppe gehören Aktionen zivilen Ungehorsams wie Flashmobs und Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden.