Berliner Wirtschaft schrumpft um bis zu zehn Prozent

Touristen und Ausflügler stehen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Nach den wochenlangen Corona-Beschränkungen kommen immer mehr Touristen und Ausflügler für einen Besuch in die Hauptstadt.

Berlins starke Dienstleistungswirtschaft ist in der Corona-Krise stark gebeutelt. Das zieht die gesamte Ökonomie kräftig ins Minus.

Berlin. Berlins Wirtschaft wird von der Corona-Krise härter getroffen als andere Standorte. Denn der über Wochen in großen Teilen lahmgelegte Dienstleistungssektor trägt in der Stadt relativ gesehen erheblich mehr zur regionalen Ökonomie bei als in anderen Ballungsräumen.